【モスバーガーの福袋】5000円分の食事補助券に「マイメロディ&クロミ」のバッグ･プレート･ポーチ付き

バーガーチェーン「モスバーガー」は11月25日15時から、Webサイトで「2026モス福袋」(税込5,000円)の予約受付を開始する。

「2026モス福袋」は、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」&「クロミ」とのコラボレーションを展開。5,000円分の食事補助券に、コラボグッズ3点が入っている。

事前予約は11月25日15時〜12月24日の期間中、Webサイトのみで受け付ける。販売期間は12月30日〜2026年2月28日。数量限定のため、予約期間内になくなる可能性もある。予約･販売は1人5個まで。

モスバーガー「2026モス福袋」

〈「2026モス福袋」セット内容〉

〈1〉お食事補助券(税込5,000円分)

〈2〉フェイスポーチ付きエコバッグ

〈3〉メラミンプレート(2枚セット)

〈4〉サテンポーチ

※専用の巾着ビニール袋に入れて提供する。

モスバーガー「2026モス福袋」専用の巾着ビニール袋

「2026モス福袋」のテーマは“一緒なら、もっとずっとかわいい”。福袋に入っているグッズ3点は、モスバーガーのロゴと「マイメロディ&クロミ」のオリジナル描き起こしデザインを使用している。

◆お食事補助券(500円×10枚綴り)

全国のモスバーガー店舗(テーマパーク内など一部の特殊店舗を除く)で使える券。500円分×10枚セット。有効期間は12月30日〜2026年3月31日。利用金額が500円未満の場合、おつりは出ない。モスのネット注文、宅配サービス(Uber Eatsなど)、フルセルフレジ、席で注文では利用できない。

2026モス福袋「お食事補助券(税込5,000円分)」

◆フェイスポーチ付きエコバッグ

大容量のマチのあるエコバッグ。デザインは「マイメロディ」「クロミ」の2種類で、予約時に選択できる(店舗の在庫状況によって選べない場合もある)。バッグを使わないときは、「マイメロディ」「クロミ」の顔をかたどったポーチに収納して、チャームとしても使える。バッグの大きさは、約横48×縦31×マチ20cm。ポーチの大きさは約横15cm(耳を含まず)。

2026モス福袋「フェイスポーチ付きエコバッグ」

2026モス福袋「フェイスポーチ付きエコバッグ」

2026モス福袋「フェイスポーチ付きエコバッグ」

◆メラミンプレート(2枚セット)

落としても割れにくいメラミン樹脂のプレート。大小2枚のプレートに、モスバーガーの人気商品と、マイメロディ&クロミなどが描かれている。プレートの大きさは、大:約直径17cm、小:約直径15cm。

2026モス福袋「メラミンプレート(2枚セット)」

◆サテンポーチ

触り心地がなめらかなサテン生地を使ったコンパクトなポーチ。内側の生地には、マイメロディ&クロミの“おともだち”が描かれている。ポーチの大きさは、約：横16.5×縦10.5cm。

2026モス福袋「サテンポーチ」

2026モス福袋「サテンポーチ」

モスバーガーでは11月12日から、「マイメロディ」&「クロミ」のコラボを展開しており、子ども向け商品「モスワイワイセット」の選べるグッズとして登場している。今回の「2026モス福袋」はコラボ第2弾となる。マイメロディが50周年、クロミが20周年を迎えたアニバーサリーイヤーに合わせて企画したもの。

「モスワイワイセット」マイメロディ&クロミとのコラボ

◆モスバーガー「2026モス福袋」特設ページ

【クレジット表記】(C)2025SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662396