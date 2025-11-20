ドジャースで2年連続世界一を成し遂げた大谷翔平（31）。その活躍をいちばん近くで支えたのが夫人の真美子さん（28）だ。4月に第一子を出産した今年は公の場に姿を見せることが少なかったが、舞台裏で支え続けた真美子さんこそ「MVP妻」に相応しいのではないか──。

【写真】真美子さんが“晴れ舞台”に選んだイタリア製のハイブランドワンピース。エレガントな装い

ベビーカーを押す私服姿の大谷が、ドジャースタジアム内のスイートエリアへと歩を進め、そのすぐ後ろを長袖Tシャツにパンツルックの真美子さんがついていく。チームのヒーローと家族の突然の登場にファンは歓声をあげ、スマホを持った男性が近づきすぎて警備員に制止される一幕も。

SNSに投稿された動画からは、米国でも大谷夫妻が注目の的だとよくわかる。こうした動画からベビーカーがオランダのブランドではないか、などと"特定"するファンの書き込みも多い。

真美子さんが公の場に登場する機会は限られる。

「優勝パレードやオールスターゲーム前のレッドカーペットなどには夫人が同伴する慣習があるが、プライベートは表に出さないのがメジャー流。大谷もその流儀を通しています」（メジャーリーグ研究家の福島良一氏）

結婚前はバスケットボール選手として表舞台で活躍した真美子さんだが、メジャーリーガーの妻となってからは陰ながらに大谷を支える。大谷自身がメディアの取材に対し、真美子さんの妊娠中も食事面でサポートしてもらっていると明かしていた。

「地元紙でも真美子さんの存在が大きいと報じられている。食生活を全面的にサポートし、野球に集中できる環境を作っているといいます。独身時代はトレーニングにハマっていた大谷が、結婚してからは試合後にすぐ帰宅する。真美子さんとの家庭で心がやすらぐという証でしょう」（同前）

4月には長女を出産。大谷は"父親リスト"入りをしたものの産休がわずか2日だったことが話題になったが、「会見で真美子さんと長女に付き添えず心配する気持ちを吐露するなど、家族の存在はより大きくなった」（スポーツ紙デスク）という。長女誕生後の"幸せな寝不足"というフレーズも話題になった。

「大谷は自宅に帰ると子供の面倒は自分がみると話しています。子供の健診では車を運転して病院まで送るという。不在にすることも多いなか、真美子さんの負担を気遣ってのことでしょう。10時間といわれていた睡眠時間は減ったかもしれないが、『子供の世話をすることで野球の疲れを取るようになった』というのが記者たちの間での評価です」（同前）

雑誌インタビューでは"ささやかな幸せ"を問われ、「今日はこれから帰って娘をプールに入れてあげたいので、家に帰るのが幸せかな」と答え、そういう場面では真美子さんも一緒にプールに入ると明かしている（『Number』、8月28日号）。

その効果は成績が証明している。昨年は2月に真美子さんと結婚してドジャース移籍1年目から前人未到の50?50を達成し、2年連続3回目のMVPを獲得。真美子さんが長女を産んだ今季は二刀流を復活させ、自己最多の55本塁打を記録した。

夫婦のCM共演はあるか

世界一を祝う優勝パレードでは、フレディ・フリーマン夫人である元モデルのチェルシーさんの隣で笑顔を見せる真美子さんの姿が球団専属カメラマンのSNSアカウントに登場。真美子さんは煌びやかな面々が並ぶドジャースの「奥様会」でも一際目立つ存在だ。

「今季の東京での開幕シリーズは妊娠中で日本に来られなかったが、来日した奥様会のメンバーへお土産用に代々木上原の有名店の1万5000円のケーキを用意してもてなした。気遣いができるから奥様会にも溶け込んでいる。そうしたアシストも完璧だと思います。

チームをファミリーと呼び、家族もチームメイトの一員という考え方をするのがドジャース。球団主催のファミリーイベントも多い。今後、真美子さんと長女が一緒にイベントに参加するようになれば、大谷もより安心してさらに力を発揮できるようになるでしょう」（スポーツジャーナリストの友成那智氏）

普段は姿を見せない真美子さんが登場するシーンでは、注目が一気に高まる。先の優勝パレードでは、真美子さんの手元にも注目が集まった。

「最新モデルではない古いiPhoneを使っていたことがファンに注目され、米メディアも好意的に取り上げました。ある意味で大谷よりもスゴイ注目のされ方です」（前出・スポーツ紙デスク）

加えて目を惹いたのが、手にしていたペットボトル。大谷がグローバルアンバサダーを務める伊藤園の「お〜いお茶」のペットボトルを持っていたのだ。スポンサーへの気配りまで行き届いている。

「夫婦でのCM出演の依頼はこれまでも多数あったが、第一子誕生によって子供用品のメーカーなども参戦することになる。基本的に大谷は家族を表にあまり出さない姿勢ですが、父親になって子供用品などの業界に関心があるのは確か。今オフは、真美子さんと共演するCM契約が決まるか注目です」（広告代理店関係者）

ワールドシリーズは2023年オフにドジャースと大谷獲得合戦を繰り広げたブルージェイズとの対戦となったため、敵地・トロントでは「We don’t need you（大谷はいらない）」の大合唱に。会見で大谷が「家庭では言われないようにしたい」と言及して会場を爆笑の渦に包んだことからも、真美子さんに全幅の信頼を置いているとわかる。家族水入らずのオフを経て、真美子さんと3年連続の世界一に挑む。

