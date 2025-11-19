2026年1月1日よりNetflixにて独占配信開始される木村拓哉主演映画『教場 Reunion』に、風間教場の歴代卒業生を演じた俳優陣が出演していることが発表された。あわせて本ビジュアルと予告編が公開された。

参考：木村拓哉主演『教場』過去シリーズがNetflixで配信決定 綱啓永、齊藤京子らの警察手帳の写真も

警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館）。未来の警察官を育成する警察学校＝「教場」で繰り広げられる、冷酷無比な鬼教官・風間公親と、様々な想いを抱いて入学してきた生徒たちの対峙が評判を呼び、累計発行部数130万部を突破している。2020年には主演に木村を迎えたSPドラマ『教場』（フジテレビ系）が放送され、2021年には続編となるSPドラマ第2弾『教場II』（フジテレビ系）が、そして2023年には鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親－教場0－』（フジテレビ系）が放送された。

そんな連続ドラマの放送から3年の月日が経ち、『教場』シリーズ集大成となるプロジェクトが再始動。主演の木村、監督の中江功、脚本の君塚良一が再集結し、シリーズ初となる映画版が2026年に2部作で公開される。

新たに出演が発表されたのは、“風間教場の歴代卒業生たち”。2020年に放送された『教場』から第198期卒業生の大島優子、川口春奈、三浦翔平、味方良介が、2021年『教場II』で第200期を卒業した濱田岳、福原遥、目黒蓮、そして2023年の連続ドラマ『風間公親－教場0－』の風間道場門下生である赤楚衛二、白石麻衣、染谷将太、風間とともに十崎を追う“裏のバディ”・柳沢を演じた坂口憲二が出演する。

公開された予告編では、そんな卒業生たちの姿が見られる。前編となる『教場 Reunion』で描かれるのは、門田（綱啓永）、矢代（佐藤勝利）、星谷（齊藤京子）、石黒（浦上晟周）、若槻（中村蒼）、渡部（猪狩蒼弥）、笠原（金子大地）たちの物語。第205期の生徒たちが抱える闇と秘密、徐々に彼らの物語が明かされていく。そして、警察学校の生徒や風間道場門下生として風間教官の容赦ない追及に耐え抜き、今はそれぞれの分野で活躍する卒業生たちが、十崎の居場所を突き止めるため風間のもとに再結集したシーンも。「私は君たちを警察官にするつもりはない」「君は今、どんな覚悟でここにいる」「刑事になると誓えるか」など鬼教官らしさ健在の風間のセリフが印象的な映像となっている。

あわせて公開された本ビジュアルは、顔にかざした右手から見え隠れする鋭い眼光が印象的な風間と、それぞれの物語を感じ取れる表情をした第205期生徒たち、そして宿敵に対峙する覚悟を決めた真剣な面持ちの卒業生たちが集合し、『教場』シリーズ最終章の幕開けを予感させるデザインとなっている。

（文＝リアルサウンド映画部）