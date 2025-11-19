衝撃の芸能界デビュー作となったドラマ『中学聖日記』（TBS系）で、有村架純（32）の相手役を演じてから早7年。俳優・水上恒司（26）にとって初となるロマンスが明らかになった。

【写真】〈年上女性と真剣交際〉手を繋ぎながら賑やかな幹線道路沿いを歩く水上恒司

水上は、前事務所から独立する際にもとの芸名「岡田健史（おかだけんし）」から改名。朝ドラ『ブギウギ』や月9ドラマ『真夏のシンデレラ』（フジテレビ系）への出演で、俳優として再び軌道に乗ったばかりだ。【前後編の後編。前編から読む】

そんな水上のお相手とは、一体どのような女性なのか。芸能プロ関係者が明かす。

「水上さんより年上の一般女性で、芸能人やインフルエンサーのマネジメントをしていると聞いています。長身で目鼻立ちのくっきりとした"マギー似"の美女です。タレント顔負けのビジュアルです」（芸能プロ関係者）

買い出しデートを目撃

11月上旬、取材班が、水上と彼女を目撃したのは幹線道路に程近い、庶民派スーパーだった。居合わせた客が、その仲睦まじい様子を明かす。

「二人で日用品コーナーを回ったり、食材を吟味したりと終始楽しそうでした。彼女さんが水上さんに甘えるようにグッと抱きつく場面もあって、周りを気にするでもなく、すごく自然体でした」

この日の"買い出しデート"は約1時間に及んだ。店を出た後、自然に車道側を歩く水上が、「持つよ」とでも言うように、彼女の荷物をスッと受け取り、二つの大きなバッグを軽々と両手に提げた。

「真剣にお付き合いはしています」

水上は『ダヴィンチ』（KADOKAWA）のインタビューで、自身の恋愛観について以下のように明かしていた。

《恋愛って、人間にとって一番大切なものだと思うんです！ 人って恋心無くしては生きていけないんじゃないかなって。（中略）一方通行なやりとりではなく、お互いに思いをぶつけ合える人と出会えたらいいなって思いますね》

水上は、思いをぶつけ合える人に出会ったということなのだろうか。取材班は後日、水上本人に話を聞いた。一瞬驚いた表情を見せたものの、すぐに落ち着きを取り戻し、真剣な表情で「はい、お付き合いしてます。別に隠すようなことではないと思うので」と明かしたのだった。

結婚の予定などについてたずねると「真剣にお付き合いはしてます！」と回答。

さらに「僕の仲間たちもサポートしてくれているので、いろんな"女房役"がいますけど（笑）。彼女は、いちばん大事な存在ではありますね」と明かした。

水上をマネジメントをする事務所に交際について問い合わせると、

「プライベートは本人に任せていますが、同棲などはしていないと本人からは聞いております」

とのことだった。

公私ともに充実の時を迎えている水上から目が離せない──。

（了。前編から読む）