水上恒司、マギー似の年上女性と交際か 直撃に「お付き合いしてます… エンタメ・芸能ニュース 水上恒司（岡田健史） NEWSポストセブン 水上恒司、マギー似の年上女性と交際か 直撃に「お付き合いしてます」宣言 2025年11月19日 7時12分 ざっくり言うと 現在26歳の若手イケメン俳優・水上恒司について、NEWSポストセブンが報じた 11月上旬、スーパーで「マギー似」の年上女性と一緒にいる姿を取材班が目撃 水上は直撃取材に対し、「お付き合いしてます」と堂々と交際宣言をした