11月19日の「NEWSポストセブン」で報じられた人気俳優・水上恒司（26）の“初ロマンス”。記事によると相手は年上の一般女性で、水上は同誌の直撃取材に対し、堂々と“交際宣言”をしたという。’18年、中学校教師と生徒の“禁断の恋”を描いたドラマ『中学聖日記』（TBS系）で、主演・有村架純（32）の相手役として俳優デビューした水上（当時の芸名は岡田健史）。’22年8月に契約を巡って対立が取り沙汰された前所属事務所を退所