全国でクマの被害が相次いでいますが、いま、ＳＮＳ上ではＡＩで生成されたクマの偽動画が拡散されています。

偽物と見抜くにはどうしたらいいのか、専門家に聞きました。

２０２５年１１月６日、北海道日高の浦河町で撮影された映像です。

口をあけながら、車に突進する大きなクマ。

こちらに恐れるそぶりもみせない様子に、全国的にも話題となりました。

その後、ネットで拡散されていたのが…。

同じ浦河町で、車とクマが衝突したとする動画です。

一見、本物のクマのようにも見えますが実は、ＡＩで生成された偽動画です。

よく見ると、ＡＩの動画制作ツールのロゴが入っています。

（森永記者）「TikTokでクマと検索すると、このようにたくさんのクマの動画がでてきます。なかには生成ＡＩで作られたとみられる偽動画も多くまぎれています。」
　　　　　　　　　
「こんにちはこれ食べる？」

ＳＮＳ上では、女性が子グマにリンゴをあげている偽動画も。

クマに餌付けしてよいと、誤った知識を伝えかねません。

こちらは、秋田県でクマが車に飛び乗ったとする偽動画です。

いずれも、ＡＩの動画制作ツールのロゴが入っていました。

こうした誤解や、誤った知識を与えかねないクマの偽動画が、いまＳＮＳ上で大量に拡散されています。

全国的にクマの出没や被害が相次いでいて、関心が高いことが背景にあるとみられています。

偽動画を見抜くためには、どうしたらいいのか。

（日本ファクトチェックセンター　古田大輔編集長）「生成ＡＩの動画は、どんどん性能がよくなって、自然に本物のようにみえるものが増えている。苦手なのは細かい部分の描写。人の指の形状が不自然だったり、背景に映っている看板の文字が崩れている。閉まっていたドアが開いているとか、描写の矛盾があるので、細かく見れば気づける点はたくさんあります」

例えば、こちらのクマがスーパーの店内で暴れている偽動画は。

「よく見ると文字が日本語かどうかはっきりしない」

店内にある看板の文字が崩れていました。

しかし、近い将来、生成ＡＩ技術の進歩で簡単には見分けられなくなると専門家は指摘します。

（日本ファクトチェックセンター　古田大輔編集長）「遠くないうちに、人間の目では見分けられない制度の高い生成ＡＩによる、ディープフェイクが出てきます。第一に心が得てほしいのは、そこに動画があっても画像があっても、音声があっても、それが本物かは限らないということを常に意識する。誰が発信をしているのか根拠だったり、関連情報を調べる。この３つを確認することを心がけてほしい」

全国でクマ被害が相次ぐなか、誤った認識や知識を植え付けかねない偽動画。

まずは本物かどうかを疑い、安易に拡散しないことが大切です。