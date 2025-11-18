ラグビー・リーグワン1部の横浜は18日、横浜市内で新シーズン（12月13日開幕）に向けた出陣式を行った。今季から新たに就任したレオン・マクドナルド・ヘッドコーチ（47）とともに、SO田村優（36）、PR岡部崇人（30）、HO中村駿太（31）、FLビリー・ハーモン（30）、SO武藤ゆらぎ（24）の選手5人が出席。トークショーなどを行い、集まったファンたちを盛り上げた。

今季から、元ニュージーランド代表で日本のトップリーグでもプレーした経験を持つレオン・マクドナルド氏（47）が新ヘッドコーチに就任。「選手たちは学ぶ姿勢にハングリーさがある」とチームの強みを挙げ「昨季の試合を見てポテンシャルが高いと思った。チャンピオンになれる」と評価した。昨季はリーグ創設以降ワーストの8位。それでも「強いチームなので変えたくないところが多い。成長できるポイントを探して伸ばしたい」と方針を大きく変えない強化策を示した。

昨季は元日本代表のSO田村が全18試合に出場したのに対し、SO武藤は出場4試合にとどまった。ポジション争いに勝たなければならない24歳は「昨季は多くの試合に出るつもりだったのにあまり実現できなくて悔しかった」と回顧。「（田村）優さんだけを意識するのではなく、自分にフォーカスして力を発揮したい。僕にSOを任せたらチームを勝たせられると思ってもらえるようなパフォーマンスを出したい」と活躍を誓った。田村は武藤に対し「これからの日本を背負っていく選手。大活躍する力を既に持っているので何も心配していない」と期待を込めた。