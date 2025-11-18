この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【25W対応が来たぞ】Qi2の25W充電対応『Anker Prime Wireless Charging Station 3 in 1』をレビュー。画面付き、アプリ対応がすごい！」でIT・ビジネス書作家の戸田覚さんがAnkerから登場した25W対応の最新ワイヤレス充電ステーションを徹底紹介。「はっきり言いますが、こんな高級な作りの充電ステーション見たことないですよ」と、随所に驚きと感動の声を交えて語った。



戸田さんが注目したのは、25W対応の急速ワイヤレス充電だけでなく「ワイヤレス充電のワット数が分かるって、初めてかもしれません」と語る革新的なモニター機能。端末を3台同時に充電できるうえ、各デバイスに何ワットで給電されているかをリアルタイムで確認できる点を「見ててうっとりしますよね」と絶賛。さらに「アプリ連携でスマホからも細かい操作やモード設定ができて便利」とデジタル時代ならではの操作性にも触れた。



「本体はめちゃくちゃかっこいい」「妥協ゼロじゃないですか」と質感やパッケージの高級感も評価。25W充電の恩恵については「iPhone 17 Proなら0から50％まで22分できちゃう」と最新機種との相性の良さもある。一方で、「値段がちょっと高いのでこの点数になっています」と24,990円という価格についても言及しつつ、「単に何ワットで充電できるかだけならもっと手頃な製品もあるけど、ここまで情報を表示して、うっとりしながら使うんだったらAnker最高」と他社製品との違いを強調した。



最後には「僕の点数評価は77点。セールとかだったらぐんぐん点数上がっていく」と率直な採点とともに、「僕はワイヤレス充電のワット数が見えるだけで大変に感動。初めてです」と自らの“初体験”を再度アピールした。