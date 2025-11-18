この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が問題を照らす！サラリーマンが知らないストックオプション課税の落とし穴『国税が勝手に後回しにして放置していた！？納税者も気付けない複雑な課税のルールを大解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『国税が勝手に後回しにして放置していた！？納税者も気付けない複雑な課税のルールを大解説します！』では、脱・税理士の菅原氏が、会計検査院から指摘された国税当局のストックオプション課税漏れ問題を取り上げ、合計60億円に及ぶ申告漏れの背景を解説している。



冒頭、菅原氏は「本来納めなきゃいけない人を見逃していた」と述べ、まずストックオプションの基本構造を整理する。上場前企業が多く採用するインセンティブ制度であり、社員にとっては「一攫千金」の可能性がある一方で、課税タイミングが複雑で理解しにくい点を強調している。



続いて、無償ストックオプションの税制非適格・適格の違いや、有償ストックオプションとの比較を紹介。権利行使時に給与課税されるケース、売却時に譲渡所得としてまとめて課税されるケースが存在し、同じ利益でも税負担のタイミングが大きく変わる仕組みを示す。「得すれば得するほど税金が増える」「お金が入る前に課税される」といった問題点にも触れ、制度の複雑さが納税者の負担を増やしていると指摘する。



本件の核心である国税の“チェック漏れ”については、「証券会社からデータが来ていたのに後回しにしていた」と述べ、制度の煩雑さが行政自身の管理不備を招いたと批判する。2年間で60億円・116人という規模感を示し、納税者が気づけないまま巨額の負担を抱える危険性を示唆している。



さらに、日本では上場企業の約85％がストックオプションを導入している現状にも触れ、制度自体は人材確保に有効だと評価しつつも、正しい税理解が欠けると「せっかくの利益が税金で大幅に減る」と警鐘を鳴らす。終盤では「税制はもっとシンプルにすべき」と問題提起し、売却時課税への一本化を提案している。



本編の内容は、ストックオプション制度を理解したい会社員や経営者にとっても多くの示唆を与える。