本物みたい！ リアルMOOK最新作『AED』で “もしも” に備えよう！
本物みたいなアイテムが付属する「リアルMOOK」シリーズに新作が登場。げんきリアルMOOKシリーズ『しゃべる！ ホンモノそっくり！ リアルサウンドAED』がリリースされる。
累計ヒットを重ねる「リアルMOOKシリーズ」から、最新作として『AED（自動体外式除細動器）』が登場！
本書に付属する「AED」は、監修担当者が「『※本来のAEDの機能はありません』と注意書きをしたほうがいいのでは？」と心配になるほど、ディテールにこだわったデザイン。
細部にまでこだわったデザインは驚きの再現度だけでなく、実際のAEDに使用されている音声が収録されており、ショックボタンを押すと手順をわかりやすく説明。
同梱の人体ポスター「まなべるふろくポスター」を使えば、よりリアルに操作を体験学習することができる。
「AED」の収納ができる、紙工作で作れる収納ケースも付属。実際に「AED」が収納されているケースデザインを採用しているので、自ら収納ケースを作り上げることで「このデザインがAED」と自然と覚えることができそう。ちょっとした「見たことがある」「知っている」という知識が、いざというとききっと役立つはず！
誌面では「AED」「救命講習」「救急隊」など大人も知らない目からウロコな内容が充実。「AED」の主な設置場所から各パーツの名称やはたらきまで詳しく解説してくれるほか、AEDを作っている日本光電での講習を紹介。
命を最前線で守っている救急隊に密着した1日をご紹介。救急車の中までいろいろ教えてくれている救急隊ページにもぜひご注目を！
遊びページも充実しており、クイズや間違い探しなどで楽しく日々の生活に役立つ知識を学ぶことができる。
子どもだけではなく大人も学びになる ”命を守る体験” を、リアルAEDで体感していただける役に立つ『しゃべる！ ホンモノそっくり！ リアルサウンドAED』は、2025年11月25日発売。
”命を守る” というメッセージをやさしく伝える一冊、ぜひこの機会にチェックしてみてね。
※単4乾電池2本が必要です。
※対象年齢3歳以上。
