「25歳が出るのは尋常ではない」７月に日本代表デビューのFW、まさかのBチーム出場が波紋「2.4億円をかけた補強だったにもかかわらず…」

「25歳が出るのは尋常ではない」７月に日本代表デビューのFW、まさかのBチーム出場が波紋「2.4億円をかけた補強だったにもかかわらず…」