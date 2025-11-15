【ディズニー】新感覚☆「トゥインクルマジック」は “インテリアライト×3Dパズル” が楽しめる！
新感覚・光る球体パズル「ルミオーブ」にディズニーデザインが登場！ 「トゥインクルマジック」シリーズ新作をチェックしよう。
光る球体パズル「ルミオーブ」は、組み立てると光る新感覚の球体パズル。61ピースのパズルを球体に組み上げ、付属の台座に乗せたら、美しく光り輝くインテリアに変身する。
このたび、光る球体パズル「ルミオーブ」の新シリーズ「トゥインクルマジック」が2025年11月下旬より新登場する。
このたびの新シリーズには、ディズニー作品『ズートピア』、『リメンバー・ミー』、『トイ・ストーリー』、『スティッチ』、『くまのプーさん』、『チップ&デール』などディズニーの人気キャラクターの6デザインがラインナップ。
各キャラクターのイメージカラーの球体から光りがもれ、お部屋を幻想的に彩ってくれる。
「トゥインクルマジック」は、直径約7.6cmの手のひらサイズながら、暗闇で光らせると幻想的な雰囲気を演出。
ジグソーパズルとして楽しみ、インテリアとして飾り、ライトアップして癒されるという、一つで三度楽しめる、まったく新しいパズル体験ができるのが魅力のアイテムだ。
充電式のLEDユニット付属しており、USB-Cで充電可能。約1.5時間の充電で3時間程度連続発光する。
のりなどの接着剤を使わずに組み立てることができ、作品の世界観やキャラクターに思いを馳せながらパズルをお楽しみいただける。
おもちゃ箱のような楽しさと、上質なインテリアとしての美しさを両立させた、新しいジグソーパズルをぜひお手にとってみてくださいね！
☆美しいインテリアとしても楽しめる新感覚パズルをチェック！（写真15点）＞＞＞
（C）Disney （C）Disney/Pixar （C）Just Play，LLC
（C）Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard.
光る球体パズル「ルミオーブ」は、組み立てると光る新感覚の球体パズル。61ピースのパズルを球体に組み上げ、付属の台座に乗せたら、美しく光り輝くインテリアに変身する。
このたび、光る球体パズル「ルミオーブ」の新シリーズ「トゥインクルマジック」が2025年11月下旬より新登場する。
各キャラクターのイメージカラーの球体から光りがもれ、お部屋を幻想的に彩ってくれる。
「トゥインクルマジック」は、直径約7.6cmの手のひらサイズながら、暗闇で光らせると幻想的な雰囲気を演出。
ジグソーパズルとして楽しみ、インテリアとして飾り、ライトアップして癒されるという、一つで三度楽しめる、まったく新しいパズル体験ができるのが魅力のアイテムだ。
充電式のLEDユニット付属しており、USB-Cで充電可能。約1.5時間の充電で3時間程度連続発光する。
のりなどの接着剤を使わずに組み立てることができ、作品の世界観やキャラクターに思いを馳せながらパズルをお楽しみいただける。
おもちゃ箱のような楽しさと、上質なインテリアとしての美しさを両立させた、新しいジグソーパズルをぜひお手にとってみてくださいね！
☆美しいインテリアとしても楽しめる新感覚パズルをチェック！（写真15点）＞＞＞
（C）Disney （C）Disney/Pixar （C）Just Play，LLC
（C）Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard.