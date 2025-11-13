豆蔵が一時Ｓ高人気、７～９月期営業３割増益で通期単独移行も実質２ケタ成長継続へ◇

豆蔵<202A.T>が急騰、一時５０１円高はストップ高となる３３２５円に買われる人気となった。同時に今月５日につけた上場来高値２９１６円を大きく上回り、未踏の３０００円台乗せを果たしている。１２日取引終了後に２６年３月期上期（２５年４～９月）決算を発表、営業利益は前年同期比１５％増の１１億１３００万円と２ケタ成長を確保。また７～９月期だけでみると営業利益の増益率は３１％と更に高まる。なお、同社は子会社３社を吸収した関係で２６年３月期から単独決算に移行するが、今３月期通期の単独営業利益は２３億９３００万円（前期は連結ベースで２０億７０００万円）予想と実質２ケタ成長が見込まれている。これは事前コンセンサスを上回るもので素直に好感されたようだ。また、同社はＡＩロボティクス・エンジニアリングで業界を先駆し、自動運転及び先端カーエレクトロニクス分野を深耕するモビリティ・オートメーションサービスを事業領域としていることが注目されている。米エヌビディア＜NVDA＞のジェンスン・ファンＣＥＯや、ソフトバンクグループ<9984.T>の孫正義会長兼社長などが、次世代の成長スポットであるとの認識を示していることから世界的にも関心が高まっている「フィジカルＡＩ」関連の有力株として、投資マネーの視線が向かっている面もある。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



