“無礼キャラ”は封印し…フワちゃんがプロレス専念の舞台裏　TV復帰を遠のけた「録音テープ流出」

会話は敬語。必死にメモする姿も

ユーチューバーでタレントのフワちゃん（年齢非公表）が、人生の再スタートを切った。

11月７日、プロレス団体『スターダム』後楽園ホール大会の第２試合終了後、岡田太郎社長の呼びかけでサプライズ登場。実況したアナウンサーも

「フ、フワちゃん……」

と驚くほどで、会場は大いにザワついた。

フワちゃんは四方に頭を下げ、お笑いタレントやす子（27）に対する“舌禍騒動”を謝罪。続けて

「新しい夢ができました。この１年間、可能性を考える中で、また挑戦したいもの、それはプロレス一択でした」

と語った。

フワちゃんは’22年10月に師匠・葉月と組み、ワンダー王者・上谷沙弥、妃南を相手にプロレスデビュー。‛23年４月の神奈川・横浜アリーナ大会でのデビュー２戦目でも再び葉月と組み、林下詩美＆天咲光由と対戦した。現場を取材したプロレス記者に話を聞いた。

「プロレスマスコミがフワちゃん来場の話を聞いたのは、大会の１〜２日前のこと。会場の雰囲気はというと、大歓声ではなく、拍手も半分くらい。お客さんも彼女の登場に困惑している様子でしたね」

と話す。一部では

「芸能界復帰の足掛かりのためにプロレスを選んだのでは？」

という声もあるが、それは違うようだ。スターダムの岡本社長に直談判したのはフワちゃんで、活動休止中は米国などを回り、世界のプロレスをその目に焼き付けてきたという。

「すでにスターダム門下生としてトレーニングを始めています。新人扱いなので、当然、リングの設営もやっています。前回のプロレスデビューの時も、テレビで見る“無礼キャラ”は封印し、会話はすべて敬語。必死にメモする姿に先輩レスラーは『イメージと違う』と驚いていました。岡本社長も真摯にプロレスに取り組む姿を見て、入団を許可したのです」（同・プロレス記者）

フワちゃんは12月29日の両国国技館大会への参戦が決定。安易なヒール転向は考えておらず、まずはガムシャラに戦う姿を見せていくという。

使ってくれるところあるかなあ

一方で、フワちゃんのプロレス転向は、テレビ復帰のハードルの高さも印象付けた。

やす子との騒動から１年３ヵ月。一般社会では「再チャレンジ」を後押しする風潮にあるが、芸能界はコンプライアンス強化で、時代の流れに逆行している感すらある。

芸人仲間は騒動から１年が経過したあたりから、番組でフワちゃんの名前を出したり、近況を明かすなどして、復帰の“足場”を作ろうとしていたが、当のフワちゃんは冷静だった。

お見送り芸人しんいち（40）は先月28日放送のテレビ朝日系『クロナダル』で、フワちゃんと会食したことを告白。どんな話をしたのかと聞かれると

「俺が一方的に話してて、はよ戻ってきてくれよ、スタジオは無理だから、一緒に過酷ロケだけしようって。そしたら『やりたいけど使ってくれるところあるかなあ』みたいな感じだった」

と微妙な返答だったことを明かした。本サイトの取材にテレビ局関係者が語る。

「５年前に不倫報道のあった『アンジャッシュ』渡部建さんですら、地上波キー局の復帰は今も厳しいですからね。起用した場合のリスクを考えると、局やスポンサーは及び腰。フワちゃんも業界の空気感は察知していたと思いますよ」

と語る。

一連の騒動に関連して、細かいところではあるが“録音テープ”が流出したこともマズかった。やす子への不適切投稿が生まれた時、フワちゃんはお笑いコンビ『Ａマッソ』の加納と『トンツカタン』森本晋太郎と一緒にいた。流れの中で加納から“お題”を出されたフワちゃんがSNSに“誤爆”。これがコトの経緯だが、後日発表されたフワちゃんの謝罪文は、自身が全責任を負うという内容だった。

「問題は加納さんや森本さんの事務所関係者も同席した会議の録音テープが一部マスコミに流れ、当時報じられてしまったこと。こういうことが起きると、芸能界では『なんで流出したんだ』と警戒されて信用されなくなってしまう。そのことがフワちゃんのTV復帰の大きな壁になっているのは間違いないですよ」

と話すのは前出のテレビ局関係者。

こうしてフワちゃんはプロレスの道へ。芸能界にいた時よりも充実した日々を送っているというから、ある意味「結果オーライ」なのかもしれないが……。