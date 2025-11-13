日向坂46・河田陽菜が、11月11日に都内で開催された2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）の発売記念取材会見が行われた。写真集の制作エピソードや、グループ卒業を控えた現在の心境を語った。

コペンハーゲンでの撮影の思い出は「スワンボートで競争」

河田は2001年7月23日生まれ、山口県出身。2017年に「けやき坂46（ひらがなけやき）追加メンバーオーディション」に16歳で合格。加入当初から清楚で透明感のあるビジュアルと、等身大で素朴なキャラクターで多くのファンを魅了してきた。9月17日発売の15thシングル「お願いバッハ！」での活動をもってグループを卒業することを発表しており、卒業セレモニーは日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」東京公演初日の11月19日に行われる予定である。

会見当日に発売日を迎え、「今日までに、おひさま（日向坂46のファンネーム）の皆さんから『写真集発売おめでとう』『楽しみだよ！』と声をいただいていたので、皆さんに見ていただけることが楽しみです。嬉しい気持ちでいっぱいです」と喜びを語った。

河田にとって2冊目の写真集となる今作は、幸福度ランキングの高いデンマーク・コペンハーゲンでオールロケ撮影を敢行。撮影場所にデンマークが選ばれた理由を聞かれると「3つくらい候補を挙げていただいたのですが、デンマークを調べたときに街並みが可愛くて。ニューハウンのカラフルな景色を見た瞬間に決めました」と語った。また「私の『陽菜』は『17』で表しているのですが、デンマークに17という建物があったのを見つけて、歓迎されているみたいで嬉しかったです。現地の皆さんも優しく、コペンハーゲンの温かさに包まれました」とも述べた。

撮影中の印象的なエピソードについて聞かれると「一番印象に残っているのは、スワンボートに乗ったときのことです。私は1人でボートに乗って、写真集チームの皆さんは2～5人くらいで乗っていて。皆で競争したのですが、1つのボードがプロ並みに早く進んで、私は全然追いつけませんでした（笑）。競争には負けてしまったんですけど、その時間がすごく楽しくて、良い思い出として刻まれています」と撮影期間を振り返った。

お気に入りの衣装は赤いワンピース「『なんか似合っちゃったな～』って（笑）」

収録されているカットの中で、お気に入りの衣装について聞かれると「赤いワンピースのカットは写真集の中でも印象的です。日向坂だとチームカラーの空色の服を着ることが多くて。赤い衣装は着る機会が少なかったので嬉しかったですし、『なんか似合っちゃったな～』って（笑）」と自画自賛。しかし照れながら「…いい感じに書いてください（笑）！」と呼びかけ、会場の笑いを誘った。

またお気に入りのカットを聞かれると、ウィンクしているショットをセレクト。「アイドルとしてウィンクすることが少なかったので。初ウィンクと言っても過言ではないくらい貴重なショットなのではないかなと思います。それに、このお花も可愛くて。雰囲気もふんわりしてて、お気に入りのカットです」と笑顔を見せた。

写真集の公式Xのハッシュタグやメッセージアプリのファンレターによってフラゲ日に購入したファンからの感想をみていたという河田は「ファンの方からは『このカットが良かったよ！』とか、『笑ってるだけで可愛いね』とか…（笑）」とファンからの感想を言葉にするも、すぐに照れて「ふふふ（笑）。ちょっと今のカットしてください（笑）」と、またも記者に呼びかけた。

またメンバーからの感想を聞かれると「（同期の）金村美玖とは一緒に写真集を見ていたんですけど、デンマークでは水着でピクニックする文化があるんですけど、日本では結構衝撃じゃないですか。そのページを見た瞬間、金村からは『こらっ！』って可愛く怒られました（笑）」と語った。さらに後輩メンバーからは先行カットが公開されるたびに感想をもらっていたといい、「（4期生の）平尾帆夏は1日に3回も同じカットの感想を伝えてくれて（笑）」と嬉しそうに語った。同時に「後輩たちはめちゃくちゃ可愛いです。大好きです」と、メンバーへの愛情も言葉にした。

2nd写真集の点数は「出発点」

写真集の会見では恒例の質問である「写真集に点数をつけるなら？」と質問が飛ぶと、河田は「そうですね…。『出発点』です！」と回答すると、記者から「お～」という声とともに拍手が起きた。「色んな点数を考えたのですが、タイトルとリンクさせた『出発点』にしました。日向坂から飛び立った後も、また新たなことに挑戦したいという気持ちを込めて、『出発点』に決まりました」と理由を語った。

最後に河田は、「私のセカンド写真集『テイクオフ』は、素の表情がたくさん込められていて、アイドルとして約8年間活動してきた集大成です。ぜひ多くの方に手に取っていただき、長く愛される写真集になってほしいです。何年後に振り返って、『こんなアイドルがいたな』と思い出してもらえると嬉しいです」と写真集にこめた想いとともに会見を締めくくった。

■書籍情報

日向坂46 河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』出版社：竹書房発売日：11月11日発売（一部地域では発売日が異なる場合あり）。価格：2,690円（税込）