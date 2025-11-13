トレンドが反発、第３四半期決算営業利益２ケタ増益と自社株買い発表を好感 トレンドが反発、第３四半期決算営業利益２ケタ増益と自社株買い発表を好感

トレンドマイクロ<4704.T>が反発している。１２日の取引終了後に発表した第３四半期累計（１～９月）連結決算は、売上高が２０２７億５３００万円（前年同期比横ばい）となったものの、営業利益は４４４億７４００万円（同１３．３％増）、純利益２６９億４２００万円（同２．０％増）と増益で着地しており、これを好材料視した買いが入っている。



アメリカズ地域が落ち込んだ半面、日本地域はセキュリティープラットフォーム「Ｔｒｅｎｄ Ｖｉｓｉｏｎ Ｏｎｅ」を背景に、ＡＩ活用次世代ＳＯＣ（セキュリティー・オペレーション・センター）関連セキュリティーが大きく伸長したほか、ネットワーク関連セキュリティーも堅調。欧州やアジア・パシフィック地域でもＶｉｓｉｏｎ Ｏｎｅを背景にＡＩ活用次世代ＳＯＣ関連セキュリティーが伸長した。また、人件費をはじめ全般的に費用を抑制し、外注費やクラウドコストが大きく減少したことも増益に寄与した。なお、２５年１２月期通期業績予想は、売上高２７４０億円（前期比０．５％増）、営業利益５３６億円（同１１．４％増）、純利益３０２億円（同１２．１％減）の従来見通しを据え置いている。



同時に、上限を１６７万株（自己株式を除く発行済み株数の１．２７％）、または１００億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は１１月１３日から１２月２３日までで、株主資本の更なる効率性向上並びに経営環境の変化に対応して機動的な資本政策を遂行することが目的としている。



出所：MINKABU PRESS