¡ÚÊÒ²¬ Î¼¡ÛÄÀÌÛ¤¬Â³¤¯¡ÖÌôÊªµ¿ÏÇ¡×¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¤ÏÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¼þ°Ï¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌµ´ü¸ÂµÙÍÜ¡×¤Î¿¿°Õ
»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿·èÃÇ¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤«
¹ñÌ±Åª½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ÀÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¡Ö¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊËãÌô¼èÄùÉô¤¬8·î²¼½Ü¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤«¤é1¥õ·î°Ê¾å¡¢ËÜ¿Í¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡¢¥³¥á¥ó¥È¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ö·ï¤ÎÂ³Êó¤â¡¢ÁÜººÅö¶É¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤â¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤À¤±¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÎ¿Í¤Î·ÝÇ½¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ø·¸Àè¤ÎÄ¥¤ê¹þ¤ß¤«¤é°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉÀ×¼èºà¤ËÇ®¤¬Æþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ë²¿¤«ÍÆµ¿¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£²ÈÂðÁÜº÷¤ÎÄ¾¸å¡¢°ìÉô¤Î»Å»ö¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÊýÌÌ¤ØÅÏ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÆþ¹ñ¤ÎÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÁÜººÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ø·¸Àè¤ÎÁÜºº¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÈÂðÁÜº÷¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¾ÚµòÉÊ¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÄ´ºº¤¬¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤â³Î¤«¡£Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÃËÀ¤¬¡¢Êì¹ñ¤ËÌá¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡×
¤Ê¤ó¤Ë¤»¤è¡¢¥Æ¥ì¥Ó³¦¤ÇÊÆÁÒÉÔºß¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé´ë²è¤ËÊÆÁÒ¤Î½Ð±é¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·×²è¤Ï´°Á´¤ËÇò»æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»÷¤¿ÏÃ¤Ï¡¢Â¾¶É¤Î´Ø·¸¼Ô¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î°Ê¹ß¡¢ÊÆÁÒ¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¡£ÍýÍ³¤Ï¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¿´Ï«¤Ë¤è¤ëµÙÍÜ¡×¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤¿¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤È¿Æ¤·¤¤¿ÍÊª¤¬ËÜ¿Í¤ËÌµ´ü¸ÂµÙÍÜ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬Àº¿ÀÅª¤Ë°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¤Î¤Ï¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤òÁÜºº¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢Îø¿Í¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÇØÞØ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀº¿ÀÌÌ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ìÅÙ¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ß¤á¤Æ¿´¤òµÙ¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¡¼¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥¹¥«¡¼¤òÂà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼êÁ°¡¢¤½¤ÎÄó°Æ¤ò¶¯¤¯´«¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÌµ´ü¸ÂµÙÍÜ¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï°úÂà´«¹ð¤âÆ±Á³¤Ç¡¢½Å¤¤·èÃÇ¤À¡£
¡Ö°ìÅÙµÙ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤äÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤â¼¡¤Î´ë²è¤òÎ©¤Æ¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£Éüµ¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼º¤¨¤Ð¡¢²ÁÃÍ¤â¾¯¤·¤º¤Ä²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï50ºÐ¤ÇÇ¯ÎðÅª¤Ë¤âÄ¹¤¤¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ï¸·¤·¤¤¡£½÷Í¥¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤â»þ¤ÎÎ®¤ì¤ÈÌµ±ï¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ×¡¹¤Ë¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÌòÊÁ¤Ç½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£É½ÉñÂæ¤òÎ¥¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¶È³¦¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²á¹ó¤Ê·ÝÇ½³¦¤ÎÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±´Ø·¸¼Ô¡Ë
¶¯¤¤½÷ÀÁü¤«¤éÊý¸þÅ¾´¹
ÊÆÁÒ¤ä·ÝÇ½³¦¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¿ÍÊª¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊÆÁÒ¤ËµÙÍÜ¤ò´«¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÉüµ¢¤ÎÆñ¤·¤µ¡×¤è¤ê¤â¡¢Èà½÷¤Î¿´¿È¤òËÜÅö¤Ë°Æ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂè°ìÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ø¤Î·É°Õ¤È¡¢¤Þ¤¿¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤ÞÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï²ñ¸«¤Ç¤âÀ¼ÌÀ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿´¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹»þ´Ö¡£·è¤·¤ÆÈó¾ð¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÊÆÁÒ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÈÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤½÷À¡É¤ò¿ôÂ¿¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼?¡Ù¤ÎÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼Ò²ñ¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÌòÊÁ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡Ö¶¯¤¤½÷ÀÁü¡×¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÊÆÁÒ¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦·Á¤Î½÷Í¥Áü¤ËÊý¸þÅ¾´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎµÙÍÜ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£É¬¤º¤·¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ì¤È¤ÏµÕ¤Ç¡¢¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¶á¤¤¤¦¤Á¡¢É¬¤ºÉüµ¢¤¹¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÀÎ¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤·¤¿¤È¤¡¢»äÀ¸³è¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ½µ´©»ï¤Ç¤âÁû¤¬¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÂÎÄ´¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤¹¤¬¤ËµÙ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤â¸½¾ì¤â¤ß¤ó¤Ê¼ýÏ¿¤Î±ä´ü¤ò´«¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø»ä¡¢Íî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ê¤âÁá¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤ÆÍ½ÄêÄÌ¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î¶¯¤µ¤¬¸½¾ì¤òµß¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌòÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´Ä¶¤¬À°¤¨¤ÐÉ¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÏÃ¯¤â¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡ÖÄÀÌÛ¡×¤¬½ª¤ï¤ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆÀ¸¤Ø¤Î½õÁö¤À¤È¿®¤¸¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
