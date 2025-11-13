木村拓哉、愛車ハーレーと秋晴れショット

歌手で俳優の木村拓哉さんが愛車とともに登場した投稿が話題となっています。高級バイクとの撮影ショットに、多くの反響が寄せられています。

キムタクの高級バイク「木村拓哉モデル」って何？？（Photo：時事通信フォト 画像は第３８回東京国際映画祭で行われた映画「ＴＯＫＹＯタクシー」の舞台挨拶にて）

2025年10月5日、歌手・俳優として活動する木村拓哉氏が、自身のインスタグラムを更新。

【画像】超カッコイイ！ 「木村拓哉」×「高級バイク」の姿を画像で見る！

投稿では、愛車であるハーレーダビッドソン「XL1200NS アイアン1200」とともに撮影されたオフショットが公開されています。

「ようやく気持ちの良い気温になって、走らせて来ました！楽しかった……。」とコメントし、秋晴れのなか、ブルーのヘルメットとサングラスを着用したライディングスタイルが印象的です。

「アイアン1200」は、ハーレーのスポーツスターシリーズに属するモデル。木村さんの愛車は、ブラックを基調とした外装が特徴で、タンクやエンジン周りも黒で統一されています。

コンパクトなボディに1200ccクラスの空冷Vツインエンジンを搭載し、力強い走行性能を発揮。街乗りからツーリングまで幅広く対応できる一台です。

なお、同モデルはすでに新車販売が終了しており、現在は中古市場が中心となっています。

木村さんがこのモデルを愛用していることから、「木村拓哉モデル」とも呼ばれ、一部では憧れの存在として知られています。

新車価格は約130万円からスタートしていましたが、人気と希少性の高まりにより、年式や状態によっては150万〜200万円を超えるケースも確認されています。

※ ※ ※

ユーザーからは、「キムタクはやっぱりかっこいい」「絵になる存在」といった称賛の声に加え、「ヘルメットの配色が印象的」「バイクの存在感が際立っている」「迫力がすごい」といった車両へのコメントも寄せられています。

今回の投稿からは、木村さんのライフスタイルやバイクへのこだわりが垣間見えます。今後の発信にも注目が集まりそうです。