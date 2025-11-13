鈴木のりたけ「大ピンチ展！」が12月23日（火）～2026年1月12日（月・祝）、ジェイアール名古屋タカシマヤにて開催される。

鈴木のりたけが自身のお子さんからヒントを得て作った絵本シリーズ『大ピンチずかん』（小学館）は、多くの共感を呼びベストセラーとなった。2025年4月には最新刊『大ピンチずかん3』が出版されている。

本展はベストセラーの絵本を題材にしながら、ピンチな状況を再現して追体験するのではなく、会場でしか体験できない「ピンチを題材にしたエンターテインメント」を楽しめる企画。

会場にある鈴木のりたけが考案した４つのピンチ【みるピンチ】【なるピンチ】【かんがえるピンチ】【とびこむピンチ】では、来場者自身が体や頭を実際に動かし参加することで可能。

こぼれた牛乳や倒れそうなケーキ、犬のフンといった、大ピンチたちが巨大化した「ピンチを立体で体験」。パンが焦げてしまったら、トイレが使用中なら、蜘蛛の巣に引っ掛かったらといった「ピンチをゲームで楽しむ」。

「だれが・いつ・どこで・どうした」の4種類の言葉を組み合わせて生まれる偶然のピンチを笑い飛ばす「大ピンチバー」。男の子の全身を襲うピンチの組み合わせを楽しむ「大ピンチブロック」。『大ピンチずかん』の男の子が牛乳をこぼしたシーンを立体化し飛び込んでしまう「全身でピンチを受け止める」など、様々な企画が展開される。

そのほか会場では展覧会図録をはじめ、大ピンチブロック、へんなふくカードなど、展示コンテンツをグッズ化したアイテムや、キービジュアルをあしらったTシャツやバッグなども販売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）