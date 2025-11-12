明石家さんまが８日にＭＢＳラジオで放送された「ヤングタウン土曜日」でパーソナリティーを務め、医師から「突然亡くなられる」と告げられていることを明かした。

冒頭、健康に関する話題でさんまは、自身がＭＣを務めるフジテレビ「ホンマでっか！？ＴＶ」で「体のためにこうするべきだ」ということの「全部逆をいってここまで元気に暮らせているので。それが不思議」と健康に無頓着でありながら元気であることを話した。

ブラックマヨネーズ吉田から「ハダカデバネズミ」というネズミがいることを聞いたそうで、さんまは「ハダカデバネズミというのはずっと元気なんです。急にバタって死ぬらしいんです。それを見て吉田が泣いたらしい。俺を思い出して」と陽気に語った。

さんまは「医者の方達も『さんまさんはそうです。突然亡くなられます』て何人かに言われてるから。恐らくそうだろう」と覚悟をしているような口調。「クスリも飲まない。今はこうして元気。喉はもう１８０歳ぶんしゃべったんで」と述べた。

周囲が心配していろいろ言ってくれるそうで、「にいさん、タバコやめたほうがええんちゃいまっか。よく寝てください」と勧めてくれるという。共演した村上ショージは「さんまさんが失敗して死ぬんちゃうかな思うのは…迷子ちゃうかな」と話してさんまが爆笑。韓国ロケで迷子になった話をさんまがリスナーに届けた。