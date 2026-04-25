タレント明石家さんま（70）が25日放送のMBSテレビ痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。「緊張すること」について持論を述べた。この日のゲストの俳優小手伸也（52）が、さんまに「テレビで緊張したことはありますか？」と質問。さんまは「若手の時は、それはそれは緊張したけど。自分のメインの番組をやると、俺が緊張していたらどうしようもない、って思えた日から緊張しないようにというか、いつもベス