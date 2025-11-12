ロボペイがしっかり、２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正 ロボペイがしっかり、２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正

ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ<4374.T>がしっかり。午前１１時３０分ごろ、２５年１２月期の単独業績予想について、売上高を３２億円から３２億３５００万円（前期比１７．１％増）へ、営業利益を６億８５００万円から７億円（同４５．９％増）へ、純利益を４億４７００万円から４億７７００万円（同４８．７％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を２２円から２４円（前期１５円）へ引き上げたことが好感されている。



ペイメント事業・フィナンシャルクラウド事業の両事業の新規顧客獲得が好調に推移していることに加えて、想定を上回る既存顧客のアクティビティ増加による顧客単価の向上が続いていることが要因。また、各種費用の節減に努めていることも奏功する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高２３億９５００万円（前年同期比１８．６％増）、営業利益６億２００万円（同５８．４％増）、純利益４億２６００万円（同６１．７％増）だった。両事業における順調な契約件数の積み上がりやリカーリング収益の積み上がりが業績を牽引した。



出所：MINKABU PRESS