メックがＳ高カイ気配、高利益率製品の需要堅調で通期業績・期末配当を上方修正

メック<4971.T>はストップ高の水準の５３１０円でカイ気配となっている。１１日の取引終了後、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を２００億円から２０３億円（前期比１１．３％増）、最終利益予想を３６億円から４３億円（同８７．６％増）に引き上げた。また、配当方針を変更し、期末配当予想を従来の見通しから３０円増額の６０円とした。年間配当予想は８５円（前期は４５円）となる。業況と株主還元姿勢を好感した買いが殺到している。



利益率の高い製品の需要が堅調に推移するうえ、特別利益として経済産業省による補助金の収入を計上する。１～９月期の売上高は１４９億８７００万円（前年同期比９．５％増）、最終利益は３３億２９００万円（同２６．７％増）だった。配当方針については従来、連結配当性向３０％の目標を掲げていたが、今後は連結配当性向３５％以上かつ株主資本配当率（ＤＯＥ）４．０％以上を基本方針とする。



株主優待制度についても変更し、保有株式数の区分を見直すとともに、長期保有の優待制度を導入。１００株以上５００株未満を１年以上３年未満保有する株主に対しＱＵＯカード１０００円分、５００株以上保有する株主には２０００円分を贈呈する。３年以上保有する株主には１０００円分を上乗せする。



出所：MINKABU PRESS