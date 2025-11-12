¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤Ë¤âÂç¤¤¯¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤Æ¡Äà½ªÎ»ÊóÆ»á¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡×¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¸·¤·¤¹¤®¤ë¸½¼Â
¿ô»ú¤¬ÆÍ¤ÉÕ¤±¤ë¸·¤·¤¤¸½¾õ
10·î30Æü¡¢º£Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ë¡Ù¤¬¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£
11·î10Æü¸½ºß¡¢¤Þ¤À¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤«¤é¤ÎÀµ¼°È¯É½¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢µ»ö¤Ç¤Ï½ªÎ»¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¡¢±Ç²è²½¤Ê¤É¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¼ýÆþ¤¬ÈÖÁÈÀ©ºîÈñ¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ó¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊüÁ÷µ¼Ô²ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ä°ìÈÌ»æ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤òÆü¾ïÅª¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂç¼êÄÌ¿®¼Ò¡¦¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù¤ÎÀ©ºî¸µ¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ìÄ«¤äÅì±Ç¤ÎÃæ¿õ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤è¤Û¤É¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Í¥¿¸µ¤«¤é¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥ìÄ«¤Ï¤¿¤À¤Á¤Ë½ªÎ»¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÊüÁ÷Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù¤Ï¹±¾ïÅª¤Ë¤½¤Î¼ý»Ù¤¬¸·¤·¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¸½ºß¡¢¥Æ¥ìÄ«·Ï¤ÎÆüÍË¸áÁ°¤Ï£¸»þÈ¾¤«¤é¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¡¢¸áÁ°£¹»þ¤«¤é¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡¢¸áÁ°£¹»þÈ¾¤«¤é¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤È¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ï¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù¤ÈÊÂ¤ÖÆ±¶É¤Î»°Ëç´ÇÈÄ¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢´á¶ñ¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ä±Ç²è¤Î¶½¼ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù¤È£²¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»°Ëç´ÇÈÄ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢Âç¼ê¤Î¡Ø¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ù¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬ÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤ÏºîÉÊÊÌ¤ÎÇä¤ê¾å¤²³µ¶·¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ´ü¼ÂÀÓ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï£³ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç307²¯±ß¡£Â³¤¤¤Æ¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤¬79²¯±ß¡£¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù¤Ï64²¯±ß¤Ç¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤ÎÌó£µÊ¬¤Î£±¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë·à¾ìÈÇ¤Î¶½¼ý¤Ç¤â¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù¤Ï´ú¿§¤¬°¤¤¡£
¡Ö¤â¤Ï¤ä¡¢à¿¤Ó¤·¤íá¤¬¤Ê¤¤¡×
¡Ö£¹·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø±Ç²è¡¡¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡¡¤ªÂÔ¤¿¤»¡ª¡¡¥¥ß¤ËÆÏ¤±¤ë¥¥é¥Ã¥¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ï£¹·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬12²¯±ß¤ËÇ÷¤ë¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢²ÆµÙ¤ß¥·¡¼¥º¥ó¤Î£··îËö¤ËÆ±»þ¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡Ø±Ç²è¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡¡¤ª²Û»Ò¤Î²È¤Î¿¯Î¬¼Ô¡Ù¤È¡Ø±Ç²è¡¡¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡¡Éü³è¤Î¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¡Ù¤Ï£²ºî¹ç¤ï¤»¤Æ½¸·×¤µ¤ì¤¿¶½¼ý¤¬6.5²¯±ß¤Û¤É¡£¥Ò¥Ã¥È¤Î´ð½à¤È¤¤¤ï¤ì¤ë10²¯±ß¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÅì±Ç´Ø·¸¼Ô¡Ë
´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤â·à¾ìÈÇ¤Ç¤Ï²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¼Â¼Ì¤Ç¤¢¤ë¤Ö¤ó¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¬À©ºîÈñ¤Ï¤«¤µ¤à¡£¡ÒÆÀ¤é¤ì¤ë¼ýÆþ¤¬ÈÖÁÈÀ©ºîÈñ¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ó¤È¤¤¤¦½ªÎ»¤ÎÍýÍ³¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù¤¬¿êÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊ¿ÅÄ¾ºÆó»á¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡ØÂÀÍÛÀïÂâ¥µ¥ó¥Ð¥ë¥«¥ó¡Ù¡Ê1981Ç¯¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë£³¿ÍÊÔÀ®¤Î¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬´ðËÜÅª¤Ë¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù¤Ï£µ¿ÍÊÔÀ®¤Ç±é¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡ØµðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ù¤ÎÍ×ÁÇ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÂ¾¤ÎÆÃ»£¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¥³¥¹¥ÈÌÌ¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù¤ÏÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤¬ÍÄ»ù¤«¤é¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Þ¤Ç¤È¤«¤Ê¤ê¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤ÏÍÄ»ù¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤È¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬¹¤¤¡£¥³¥ì¥¯¥¿¡¼»Ô¾ì¤â³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤â¤È¤â¤ÈIP¡Ê¡áÃÎÅªºâ»º¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÀÈ¼å¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤ÎÎ¾¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¼ûÍ×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¤â¤Ï¤ä¼ýÆþÌÌ¤Ç¤Ïà¿¤Ó¤·¤íá¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¼ý±×¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤ä»Ò¶¡¤Î¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤Ê¤ÉÅöÀ¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤â»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ìÄ«¤¬¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡×¤Î½ªÎ»¤òÀµ¼°È¯É½¤¹¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£