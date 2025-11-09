芦田愛菜、真顔で“笑撃”コメント！サンド伊達に指摘され「確かに…」と笑い止まらず

11月8日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では「食の新常識SP」と題し、身近な野菜やメニューの“新常識レシピ”を紹介した。

スタジオでの実食を前に、芦田愛菜が真顔でズレたコメントをしてしまい、ツッコまれてタジタジになる場面があった。

【映像】「すげえウマい」「あればあるだけ食える」伊達も絶賛のレシピ

身近な野菜の新定番料理を教えてくれたのは、北海道・栗山町で5000平方メートルの広さの農地で300品種以上の野菜を1人で育てる“ひとり農園博士ちゃん”中仙道怜くん（高3）。

自分で育てたチンゲン菜、とうもろこし、ブロッコリー、きゅうりを持参し、目からウロコの美味しい食べ方をレクチャーした。

チンゲン菜は火を通して食べることが多いが、今回教えてくれたのは“生チンゲン菜ナムル”。サンドウィッチマン・伊達みきおは「生では食べないよ」と驚くが、怜くんは「生が美味しいし、豊富な栄養も逃げずに無駄なく摂取できるのでおすすめな食べ方」と自信を見せる。

作り方はいたってシンプルで、洗ったチンゲン菜を一口大に切り、ツナ缶、ごま油、塩・こしょう、レモン汁と和えるだけ。

スタジオに料理が運ばれると、ひと目見た出演者たちから「美味しそう！」の声があがる。芦田は料理に顔を寄せ、期待するように「いい匂いしますよ」と笑顔を見せた。

しかし、これを聞いた伊達は「いい匂いする？多分ツナ缶の匂いだと思うよ」と冷静にツッコミ。芦田も「確かに」と恥ずかしそうな表情を見せ、続けて「それは…そうかもしれない」と言いながら笑いだしてしまった。

メインであるチンゲン菜とは関係なく、普通にツナの匂いに反応しただけだった芦田に、スタジオには大きな笑いが起こっていた。