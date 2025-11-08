「ファンのみんなに笑顔で会釈をして、大谷さんは本当に上機嫌でした」--ドジャースの優勝報告会後、偶然スタジアムにあるスイートルームの通路で大谷翔平（31）とすれ違ったというファンの女性・メリッサさん（@melissa13_81）は、NEWSポストセブンの取材にこう感動を語った。

【写真】娘の足が元気に動いて…大谷翔平がベビーカーを押して真美子さんと廊下を歩く様子

大谷翔平（31）擁するドジャースが、ワールシリーズで2連覇を達成。11月3日（日本時間4日）には地元ロサンゼルスで優勝パレードが行われ、大谷も妻・真美子さん（28）と楽しそうに参加していた。スポーツ紙記者が語る。

「ドジャースの2年連続ワールドシリーズ制覇は、球団史上初。ロサンゼルス市内をバスで凱旋したパレードには推定22万5000人〜25万人のファンが集まったと伝えられました。スタジアムでマイクを握った大谷選手は英語を使い、『次の（チャンピオン）リングをとる準備はできています』と3連覇を見据えるスピーチをし、会場を沸かせました」

そんな報告会後も、大谷は真美子さんとともにファンの注目を集めた。関係者に囲まれてはいたが、球場内にあるスイートルームの通路を"大谷ファミリー"が移動していたからだ。在米ジャーナリストが語る。

「大谷選手と真美子さんの登場に、訪れていたファンらは、スマートフォンを向けて動画を撮影するなど大興奮。娘さんと愛犬・デコピンを乗せたベビーカーを押していたのは大谷選手で、真美子さんも笑顔で寄り添っているという、貴重なファミリーショットとなりました」

大谷とは2個隣の部屋で…

記事の冒頭で感動を語ったメリッサさんは当日、ドジャースタジアムにあるスイートルームの一室を予約していたという。

「私の部屋は、偶然にも大谷さんの部屋の近くだったんです。彼が押すベビーカーのなかでは、娘さんの足が元気に動いていましたよ。大谷さんも真美子さんもとても機嫌が良くて、素晴らしい時間だった」

夫妻の娘は今年4月に誕生し、大谷のInstagramで手元の写真が公開されていた。

娘は、大谷にとって大きな存在になっていると言えるだろう。スポーツ総合雑誌『Number Web』の今年8月のインタビューでは、「幸せを感じる瞬間」について〈今日はこれから帰って娘をプールに入れてあげたいので、家に帰るのが幸せかな〉などと語っていた。ワールドシリーズに入る前には、米・FOXスポーツの単独インタビューにこう語っている。

〈かなり特別な、個人的にもチームとしても特別な1年だったと思いますし、娘が生まれたのも僕の人生にとってすごく大きなことだった〉

ベビーカーを卒業したら、来年は娘を抱っこしてパレードに参加する大谷が見られるかもしれない--大谷ファミリーは一丸となって、「次のリング」を狙う。