初の本格的な国会論戦がスタートする7日、高市首相が答弁準備のために宿舎を出たのは、午前3時1分。異例の早朝出勤となった。

各社の総理番記者も取材のため、午前3時前には現場に集まっていた。午前2時半頃から、秘書官たちが首相公邸に集まり、最後にコートと鞄を手に持った首相が公邸に入っていった。

午前9時から始まる予算委員会に向けた勉強会。首相周辺によれば、秘書官全員が参加したという。これまでの取材で、石破政権、岸田政権でも朝6時台に勉強会がスタートしたことはあるが、3時スタートは「驚いた、これまでなかった」（政府関係者）「気合はわかるが、周りが大変だ」（現役閣僚）との声もあがった。

首相自らがこの時間の勉強会をセットしたとみられるが、ある政府関係者は「首相は答弁資料は端から端まで見ないと気が済まないタイプ」と、首相の性格も影響しているとの見方を示している。

「働いて、働いて、働いて。ワークライフバランスを捨てます」と話していた首相だが、予算委員会では同僚から「正直心配だ。良いパフォーマンスには休憩も必要だ、上手にさぼってほしい」（自民・斎藤健議員）と、体調を気遣う声もあがった。

一方、木原官房長官は記者会見で、「首相自身がワークライフバランスを否定するような考えは持っていない」と強調した。また、予算委員会の与野党議員からの質問は、前日6日の正午ごろには出揃っていたという。

（総理番記者・糸繰雄亮）