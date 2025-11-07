小嶋陽菜が自身のYouTubeに「【日常Vlog】こじはるの最近」を更新。前田敦子との雑誌撮影や、自身のブランドショップのオープン前の様子など、多忙な4日間に密着したVLOGを公開した。

（関連：【写真】小嶋陽菜、前田敦子とのコラボ撮影で美脚披露 “にゃんあつ”レアショット連発に「エモいこれは流石に泣く」）

1日目は、雑誌『MAQUIA』2025年12月号（集英社）の撮影に密着。黒のジャケットにミニスカート、黒のタイツという衣装で表紙カバーを撮ったあと、ワンピースやロングシャツなどさまざまな衣装で撮影していく。

そして、雑誌で対談する前田敦子が登場。前田と小嶋はAKB48の1期生同士で、今年8月にリリースされたAKB48の66枚目シングル『Oh my pumpkin!』では、共にレジェンドOGメンバーとして参加するなど旧知の戦友である。そんな2人の撮影は終始くだけた雰囲気で、前田が「社長肩出てた方がイイ」と早速“社長”呼びでイジったり、出来上がった写真を見たスタッフに、「仮面ライダーvsウルトラマン」と例えられて爆笑するシーンなどもあった。

また、前田の提案で仲良く手を繋いだショットでは、スタッフから「お～」「エモい！」などの声が。さらに前田がバックハグする形で顔を寄せると、「泣く～」とスタッフから悲鳴に近い声が響き渡り、出来上がった写真を見た2人も「欲しいこれ」「ね！イイ写真」と大絶賛。前田が「こんなちゃんとしたの初めてだよね」と言うほどレアな2人の撮影に、現場は大盛り上がりだった。

2日目は、SKY-HIのラジオ番組『DIVE TO THE NEW WORLD』（J-WAVE）の公開収録にゲスト出演し、密着は3日目へ。朝5時に起床し、インスタライブを終えた小嶋は、自身が運営する『Her lip to』の新店舗のチェックへと向かった。

閉店間際の店舗に到着し、オープン準備中の内装を見て「めっちゃ可愛い」と満足げな小嶋。展示服をチェックしようとするも、店内はまだ準備中でバタバタしているため、翌日の朝来ることになった。

そしてオープン当日。お店の前には、開店前からすでに100人以上のお客さんが並んでいた。カメラに向かって感謝を伝え、店内のをチェックを終えた小嶋は、こだわったポイントを紹介。”サンクチュアリ”をテーマにたくさんのマテリアルを使っているとのことで、「入ったところからグリーンオニキスをアーチのように使っていて、パワーも感じる場所です。皆さん、お店にいつも楽しみに来ていただいているので、お洋服だけじゃなく、空間でもそんなパワーを届けられるお店にしたいなという風に思っています」と新店舗への思いを語った。

最後は名古屋での仕事を終えて、ザ・リッツ・カールトン大阪で開催中のフィッティングイベントに向けて移動。展示会場では小嶋が客に挨拶をしたり、一緒に撮影をしたりと社長として接客する様子が映し出された。

タレント業と社長業の二刀流で多忙を極める小嶋の姿が収められた今回の動画。なかでも注目は、やはり往年のAKBファンにとってレアな“にゃんあつ”コンビのやり取りだろう。スタッフが言うようにエモいシーンの連続で、YouTubeのコメント欄でも「エモいこれは流石に泣く」「にゃんあつレアだから嬉しい」「色褪せるどころか色濃くなるAKB」などのコメントが寄せられた。

（文＝本 手）