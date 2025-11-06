感動的なシーン……！ YouTubeチャンネル「土豆の日記Cat’s diary」では、子犬への愛情が深すぎる猫たちの様子が配信され、動画のコメント欄には「尊い」「天使みたいな猫たちだね」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが子犬の《スヤァ…》な寝姿を優しく見守る猫たちの姿です！

猫たち「どうしたニャ？」

注目を集めたのは「Abandoned golden retriever puppy couldn’t find its mother and cried.All the cats came to comfort it!」という動画。拾われた子犬がベッドの上で「ママどこ？ 会いたいよう」と寂しそうに鳴いているシーンから始まります。

子犬の声を聞きつけ、猫たちが部屋に入ってきました。ベッドをのぞき込み、子犬の様子をうかがっています。まるで「どうしたニャ？ おなかが空いているのかニャ？」「ママがいなくて寂しいのかニャ？」と相談しているよう。

猫がいることで落ち着いたのか、スヤスヤと寝る子犬。子犬が目を覚ましかけると、1匹の猫がぴったりと子犬のそばに寄り添ってあげます。その姿は、優しさと愛情にあふれていました。

子犬はすっかり目が覚めたものの、猫たちはぐっすり。子犬は「一緒に遊んで〜」となめたり、かじったりしますが、猫たちはあまりの眠さにまたウトウト……。

最後は、猫たちから丁寧にグルーミングを受けて、気持ちよくなってきた子犬が大あくびをして……という展開です。

動画を見た人たちからは「なんだか感動して泣きそう」「猫たちが優しくてすてき！」などのコメントが寄せられています。皆さんも子犬と猫たちの心温まるやりとりを、動画でぜひチェックしてみてください。