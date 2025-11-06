Mrs. GREEN APPLE（以下ミセス）のメンバーでギタリストの若井滉斗と、9人組のガールズグループNiziUのメンバー・ニナとの“密会”が「文春オンライン」と「FRIDAYデジタル」で相次いで報じられた。若井は、今年3月にグラビアアイドルの未梨一花とのお泊り愛が「FRIDAY」に報じられたばかりだ。スポーツ紙記者が解説する。

「未梨さんとの現在の関係は不明ながら、『文春オンライン』では、“同時進行愛”として、時期的に“二股”だった疑惑も取りざたされています。

ミセスはNiziUに楽曲提供をしていることもあり、音楽番組での共演も多い。年末にかけて音楽番組が増える時期でもあり、今回の報道は、どちらのグループにも仕事上の影響があると思われます」

11月5日に「NEWSポストセブン」がミセスの所属事務所に問い合わせたところ、未梨とは今年3月から会っていないことを明らかにした上、交際を否定している。ただSNSでは、未梨とニナという、若井をめぐる2人の女性について「若井さんの女性のタイプわかりやすいね」などと指摘されてしまっている。

「確かに、顔の系統はキレイ系の女性ということで似ているかもしれませんね。過去には、『女優の橋本愛さんがタイプ』などと語っていましたが、やはり今回の2人はど真ん中のストライクなんでしょう。

そうしたこともあってか、実際双方のファンの間では、かねてから若井さんとニナさんの関係を疑うような声もちらほらと聞こえていました。実際若井さんは、NiziU結成のためのオーディション番組をバンド仲間で見ていたようで、その時からニナさんを推していたと明かしていました。ミセスとNiziUの2024年のコラボ動画では、若井とニナが同じ画角に入った際、ニナがはしゃいでいる様子も見られた。現在、そこで『ニナが女の顔している』などと指摘され、掘り返されている状態です。これまでミセスとNiziUは、一緒にイベントをするなど親交も深かった。ファンがやきもきしたのも当然かもしれません」（同前）

一方、NiziUをマネジメントするソニー・ミュージックレーベルズは報道に対して「最近ギターをきっかけに仲良くなったのは事実です。あくまでも尊敬し合う先輩・後輩の関係です」とのコメントを出している。さらに5日、NiziUの所属事務所、JYPエンターテインメントは、2人の関係を「熱愛ではない」と完全否定している。ミセスの事務所も「事実と異なる項目もあるが、基本的にプライベートは本人に任せている」としている。

密会報道は、2人の今後にどんな影響をもたらすのか――。