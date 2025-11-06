【50代こなれヘア】白髪ぼかしも叶う！？ もっと早くすれば良かったーー！！

白髪は隠すより、上手になじませるのが令和風。明るさや透明感を取り入れて、自然にぼかすスタイルが人気を集めています。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、50代に似合う白髪ぼかしヘアをご紹介します。

柔らかピンクグレージュのレイヤーボブ

ほんのりピンクを感じるグレージュカラーのレイヤーボブ。一見ナチュラルですが、光の当たり方によって繊細な明暗が浮かび上がり、立体感が生まれます。レイヤーで作った毛束感も相まって、白髪がより自然に溶け込む仕上がりに。毛先を外へ、トップをふんわり内へ入れたスタイリングからは、今っぽさも感じられます。

ミルクティベージュの上品ショートボブ

ハイトーンのミルクティベージュが柔らかな印象をつくるショートボブ。毛先は内に入れておさまりよく。白髪にほんのり色味を足すような染め方で、自然な透け感と軽やかさを両立しています。明るさの中に落ち着きもあり、上品で柔らかなムードを感じさせるスタイルです。

暗髪 × ハイライトでつくるタイトなミニボブ

落ち着いた暗髪ベースに、ハイライトをなじませたタイトなミニボブ。コントラストは控えめながら、光を受けるたびに明暗が浮かび上がります。艶を保ちつつ白髪を自然にぼかし、上品さとおしゃれ感を両立。シンプルなシルエットだからこそ、色の重なりが際立つスタイルです。

極細ハイライトが映えるゆる巻きレイヤーミディ

深みのあるこげ茶ベースに、極細のハイライトを散らしたレイヤーミディ。巻きすぎず、ゆるやかに毛流れをつけることで、上品な立体感が生まれます。光が当たるたびにツヤがきらめき、白髪をカモフラージュしながら自然な動きを演出。落ち着いたトーンでも重く見えない、大人の余裕を感じさせる仕上がりです。

