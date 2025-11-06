MLB公式のFAランキング、今井達也が11位に選出

米大リーグ公式サイトが現地時間4日、2025-26年オフシーズンのフリーエージェント（FA）ランキングを発表し、西武の今井達也投手を全体の11位に選出した。今オフ、ポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する可能性が高いと伝えている。

同サイトは「2025-26年オフシーズンのFAをランク付け」との見出しで特集記事を掲載。28歳の今井について「今年のフリーエージェント市場に、また一人、勲章を得た日本のスターを加える」ことになりそうだと紹介した。

記事では今井の今季の成績を、「163回2/3を投げ、キャリアで最も低い防御率1.92を記録した」と伝えた。

また投球スタイルについては「身長5フィート11インチ（約180センチ）、体重154ポンド（約70キロ）と記載されているイマイは、90マイル台中盤の速球を投げ、6球種を特徴とし、2022年以降の防御率2.21に貢献している」と分析している。

市場価値については「その年齢と最近のパフォーマンスを考えれば、イマイは今オフシーズンに多くの注目を集めるはずだ」と評価。フィットする移籍先として「ジャイアンツ、メッツ、レッドソックス」を挙げた。



（THE ANSWER編集部）