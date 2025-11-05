ロクデナシが12月24日にリリースする2ndアルバム『六花』の全収録曲と参加コンポーザーが明らかになった。

本作には、2024年以降にデジタルリリースした作品に加え、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』オープニングテーマ「カロン」、2年ぶりとなるにんじん作詞・作曲の新曲「眩しすぎた朝」、2025年に初タッグが実現したみきとP、Misumiの新曲、今作で初タッグのコンポーザーとなるまふまふ、Aiobahn、シャノンを迎えた新曲6曲を含む全17曲を収録。10月27日よりロクデナシの公式SNSで順次参加コンポーザーの発表が行われていたが、本日11月5日に全貌が明らかとなった。

販売形態はFC限定盤、初回限定盤、通常盤の3形態。FC限定盤、初回限定盤には、2025年4月9日に開催した『ロクデナシ 1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演』の模様を完全収録したBlu-rayが特典として同梱される。また、あぷちとち、周憂、Shuzuku、smile、とどみ、faPka、Y_Yの7名のイラストレーターによる収録曲の世界観を彩るイラストや、ライブ写真、にんじんのインタビューを含めたブックレットが付属するEPサイズ仕様となっている。

また、『ロクデナシ 1st Oneman Live「思い出にならないように」追加公演』のライブ映像をスマホやTVなどでストリーミング再生ができる「NeSTREAM LIVE視聴コード」付き「六花」アクリルキーホルダー（FC限定盤のみ）、「NeSTREAM LIVE視聴コード」付き「六花」ステッカー（初回限定盤のみ）も付属となる。

さらに『六花』リリース特設サイトも公開。アルバムに関する最新情報が随時更新される。

（文＝リアルサウンド編集部）