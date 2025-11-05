たこ焼きが45分間食べ放題！銀だこの大人気企画が今年も全国37店舗で開催決定

毎年好評を博している銀だこの“食べ放題”企画。11月25日から28日の4日間、イオンモール及びイオンに出店している37店舗で開催されることが発表されました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

「築地銀だこ 食べ放題」は、イオングループの「イオン超！ブラックフライデー」内の特別企画として毎年実施されているもの。

人気No.1商品の「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース）」が、45分間食べ放題になります。すべて6個入りでの提供です。

料金は1人につき中学生以上が1089円（税込）、小学生が594円（税込）、未就学児が253円（税込）。3歳以下は無料です。16歳未満は保護者の同伴が必須となっています。

また食べ放題料金に追加で275円（税込）を払うと、「ねぎだこ」や「てりたま」などの定番＆期間限定メニューが食べ放題に。また242円（税込）を払うとソフトドリンク飲み放題もついてきます。なお追加料金は中学生以下の場合も同額です。

実施期間は11月25日から28日までの4日間。開催時間は「10:30」「14:00」「15:00」「16:00」「18:00」「19:00」「20:00」の全7枠で、各回とも45分制、最大12人までとなっています。開催時間や定員の詳細については「銀だこ食べ放題2025 実施店舗予約会場一覧」にて紹介されています。

参加は事前予約制。11月10日より、対象店舗の店頭もしくは特設会場にて受付が開始されます。電話での予約は受け付けていません。予約は1人につき1つの時間枠、最大4人まで。追加料金については予約時だけでなく、食べ放題当日でも注文することが可能です。

会計は受付後、当日中に店舗にて済ませることが必須。未会計の場合は翌日以降無効になってしまうため、注意が必要です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By YoshikuraMiku | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025110505.html