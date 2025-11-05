LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を11月4日正午から5日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となるほか、オンラインカード決済限定で10％ポイントアップする。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、2026年5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象宿泊施設と料金の一例は、東急ステイ四谷（2名素泊まり）が16,068円から、ザ・キャピトルホテル東急（同）が89,037円から、丸の内ホテル（同）が39,520円から、ホテルエミシア札幌（同）が7,666円から、ホテルライフォート札幌（同）が6,930円から、ニューウェルシティ湯河原（同）が20,240円から、富山エクセルホテル東急（同）が7,800円から、ホテル阪急インターナショナル（同）が23,200円から、エスペリアホテル博多（同）が7,068円から、オリエンタルホテル沖縄リゾート＆スパ（同）が19,632円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。