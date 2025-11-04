アニメ『【推しの子】』第3期スタートを祝うイベント『POP UP SHOWCASE』開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメ『【推しの子】』の第3期スタートを祝うイベント『【推しの子】POP UP SHOWCASE at TOKYU PLAZA SHIBUYA』」が、11月28日より東急プラザ渋谷の4階特設スペースにて開催されることが決定した。

■出演キャストによるクリスマスツリー点灯式＆トークイベントも開催

今回のPOP UPではTVアニメ『【推しの子】』より、「プレゼント」をテーマにした特別な描き下ろしイラストを使用した、スペシャルなグッズを多数先行販売する他、購入特典ノベルティの配布も予定している。

さらに12月14日には、本作に出演する伊駒ゆりえ（ルビー役）、潘めぐみ（有馬かな役）、大久保瑠美（MEMちょ役）、高橋李依（アイ役）によるクリスマスツリーの点灯式とトークショーを開催予定。ファンが楽しめるイベントとなっている。

■イベント情報

『【推しの子】POP UP SHOWCASE at TOKYU PLAZA SHIBUYA』

11/28（金）～2026/01/18（日）東京・東急プラザ渋谷4階 特設スペース

『クリスマスツリー点灯式＆ミニトークショー』

12/14（日）東京都内

出演：伊駒ゆりえ（ルビー役） 潘めぐみ（有馬かな役） 大久保瑠美（MEMちょ役） 高橋李依（アイ役）

『クリスマストークライブ』

12/14（日）東京都内

出演：伊駒ゆりえ（ルビー役） 潘めぐみ（有馬かな役） 大久保瑠美（MEMちょ役） 高橋李依（アイ役）

■【画像】POP UPグッズ関連画像