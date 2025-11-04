精神科医・臨床心理士・公認心理師が警鐘 「うつ病で働かないのは最高」は大間違い！当事者の苦しみと世間の誤解を解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「うつ病で働きたいけれど、働けない人の５つの苦しみ」で、発言者の生活に役立つメンタルヘルス（精神科医、臨床心理士、公認心理師）が、うつ病をめぐる「働かなくていいなんて最高じゃん！」という世間の誤解や偏見について語った。動画は、当事者たちが抱える苦しみに寄り添いながら、その実態と心情を丁寧に解説している。
冒頭で、「うつ病は脳の働きが低下する病気であるため、以前できていた仕事ができなくなります」と説明。回復する人がいる一方で、長期間働けないままとなるケースが多い点を指摘し、外見からはわかりづらいため「うつ病は甘えだよ」などの心ない言葉を浴びせられる現状に警鐘を鳴らした。
さらに、「やりたいのにできない。」というジレンマが強い無力感を生むことや、うつ病の苦しさは「努力不足ではなく、病気であることを忘れないようにしましょう」と繰り返し強調。また、「お金がなくなる不安」のほか、コツコツとためた貯金が減っていく辛さや、「仕事ができないのは、自分が怠けているからではないか」という自己否定へとつながりやすいと告げた。
加えて、うつ病で休職中に「同僚や同世代と自分を比べてしまい、社会から置いていかれるのではと不安になる」と述べ、人生には波があること、人と比べずゆっくり療養する大切さにも触れた。「生きがいがなくなる」「働けないことが生きている意味を見失わせる苦しさもある」とし、ゲームやカラオケなどで気を紛らわせることや、仕事以外の生きがいを探すヒントも紹介している。
また、働いていないことへの根強い罪悪感や日本社会特有の「働かざる者食うべからず」的な価値観の影響についても解説。「病気である自分を責める必要はありません」「困ったときは助けを求め、元気になったら誰かを助ければいい」と、優しいメッセージで締めくくった。
最後に、「病気の時は病気を治すことが仕事です。療養することに意識を持つことが大切です」と強調し、書籍【精神科医とカウンセラーが解きほぐす、自分では気づけないうつのケツロン】が大変好評頂いていることの感謝の意を示した。
