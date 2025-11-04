優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。ドジャースタジアムでの優勝報告会では、今年限りで引退を発表しているクレイトン・カーショー投手が涙ながらにスピーチ。18年間所属したチームとファンに感謝の思いを述べた。

2階建てのバスに乗ってロサンゼルス市内を移動したドジャースナイン。地元ファンから盛大な歓声を浴びた後、ドジャースタジアムに場所を移し、2連覇を祝うセレモニーが開催された。マイクを握ったカーショーは「今日は泣かないようにしたいけど、うまくいくか分からない。変な感じにならないように頑張るよ」と切り出した。

ドジャース一筋18年の37歳は「ありがとう。18年間ありがとう。18年間（球場に）顔を出して、私たちがプレーするところを見てくれてありがとう。私と家族のために来てくれて、サポートしてくれてありがとう。チームメートのみんな、ありがとう。みんなは世界最高だ。世界最高のチームであり、私の中でずっと世界最高のチームと記憶されるよ」と感慨深げに感謝した。

続けて「昨年、私は『生涯ドジャースだ』と言った。今日、それは真実となった。今日、私は『生涯チャンピオンだ』と言える。それはいつまで経っても消えない。この瞬間をありがとう。チームメートのみんな、球団のみんな、この瞬間をありがとう。一生忘れないよ」とスピーチ。壇上に上がった家族にも「この5人にも感謝。私たちはここで成長してきた」と思いを伝えた。

さらにファンに向けて「本当に愛しているよ。みんなにとても感謝している。そして彼らは来年もまた（優勝リングを）獲得するだろう。私もみんなと同じようにそれを見届けるつもりだ」とドジャースを応援していくことを宣言し、大喝采を浴びた。

今年限りで引退を発表しているカーショーは、通算223勝を挙げ、サイ・ヤング賞を3度獲得。2014年にはナ・リーグMVPにも輝いた。最多勝3度、最優秀防御率5度の実績を誇り、今年通算3000奪三振も達成した。



（THE ANSWER編集部）