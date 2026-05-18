チョコミン党必見の夏が到来！ 大人気のハーゲンダッツから6年ぶりのミニカップ『ショコラミント エクストラ』堂々デビュー暑い季節の足音が聞こえてくる中、あの大人気フレーバーが帰ってきました！ハーゲンダッツから、5月19日に待望のミニカップ『ショコラミント エクストラ』（税込373円）が期間限定で全国発売されます。チョコミント市場が年々拡大するなか、2020年の『ホワイトミント＆ショコラ』や2024年のバー『シ