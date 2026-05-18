福島県郡山市の磐越自動車道で私立北越高校（新潟市）の生徒が死傷したバス事故で、被害生徒が、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で逮捕された無職の男（６８）について「事故前に道路脇の縁石に乗り上げた」「（新潟市内で）高速道路インターチェンジ（ＩＣ）の分岐を誤り、別の方向に進んだ」などと証言していることが捜査関係者への取材で分かった。関係者によると、容疑者はここ２か月で５回ほど事故を