【一番くじ 攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL】 9月26日 発売 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」を、ミニストップ、デイリーヤマザキ、書店、ホビーショップ、一部のドラッグストア、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどにて9月26日に発売する。価格は1回850円。 本商