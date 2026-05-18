猫が強烈なにおいをかいだ時に、口を半開きにして表情を固める生理現象「フレーメン反応」。ポカンとしたような独特の表情は愛らしくもありますが、決して頻繁に見られるものではありません。そんな珍しいフレーメン反応をまさかの「おかわり」で披露し、Xで大きな反響を呼んでいるのは、6歳になる「テン」くん。動画では、テンくんが同居猫「モカ」ちゃんの毛繕いをした直後、ハッとしたように顔を上げ、口を半開きにして見事