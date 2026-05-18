駐在妻専門カウンセラーの前川由未子さんは、海外赴任した夫に帯同した経験を活かし、駐妻にかかわるさまざまな悩み、トラブルの相談を受ける道に進んだ。世の中的には「ハイスぺ妻」と思われがち。だからこそ伝わりづらい、彼女たちの“心にひそむ闇”に焦点を当てていく。＊＊＊【写真を見る】豪華！駐妻専門カウンセラー・前川さん駐妻時代のタワマン生活…だがそんな前川さん自身にも密室育児で壊れそうな瞬間が夫・健さん