¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì140¿Ë¡ÄÅö»ö¼Ô¤ËÊ¹¤¯¶²ÉÝ¡Ö¸å¤í¤«¤éÅÝ¤µ¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï²¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Áê¼¡¤°¥¯¥ÞÈï³²¤ÎÂÐºö¤Ï¡©
¡¡¥¯¥ÞÈï³²¤Î»à¼Ô¤¬12¿Í¡Ê10·îËö»þÅÀ¡Ë¤È²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢140¿ËË¥¤Ã¤¿¥±¥¬¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤äÀ¯ÉÜ¤ÏÂÐºö¤òµÄÏÀ¤·¡¢11·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤ËÂÐºö¶¯²½°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÍ½Äê¤À¡£Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬¿ÍÎ¤¤ä½»Âð¤Ë¸½¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤¬¸øÌ±´Û¤Î¥É¥¢¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤·¤¿¤ê¡¢½»Âð¤ÎÄí¤Ë¤¢¤ë³Á¤ÎÌÚ¤ËµïºÂ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥Þ¶î½ü¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄÅÅÏÃ¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤¬·ã¸º¤·¤¿¾å¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¶î½ü¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤ÏÀìÌç²È¤È¡¢¥¯¥ÞÈï³²¤«¤éÀ¸´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¯¥ÞÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¡£
¢£¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢140¿Ë¤Î¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿Åö»ö¼Ô
¡¡»¥ËÚ»Ôºß½»¤Î°ÂÆ£¿°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢4Ç¯Á°¤Ë½»Âð³¹¤Ç¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢140¿Ë¤Î¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢º£¤â¸å°ä¾É¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ½é¤ËÇØÃæ¤ò½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢80¿ËÄøÅÙ¤Î°ú¤Ã¤«¤½ý¤È¡¢·ë¹½Âç¤¤Ê¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£Ï¾¹ü¤â6ËÜÀÞ¤ì¡¢¹ü¤Ï¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤¬º£¤âÄË¤à¡£É¨¤ËÄÞ¤¬»É¤µ¤ê¡¢¤½¤³¤Çµ¯¤¤¿±ê¾É¤¬¼£¤é¤º¡¢ÄË¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡»ö¸ÎÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤ËÅÝ¤µ¤ì¤Æ¡¢1²óÎ¥¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬Íè¤Æ¡¢¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤«ÂÎÅö¤¿¤ê¤«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¥¯¥Þ¤¬Æ¨¤²¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¡Ö»¥ËÚ¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤¢¤ë½»Âð³¹¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ï¥¯¥Þ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸å¤í¤«¤éÅÝ¤µ¤ì¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï²¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¡¢²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢º¸ÏÓ¤ò¤«¤Þ¤ì¤¿¡£ÄË¤ß¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢Æ¬¤ò¼é¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖICU¡Ê½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ë¤Ë10Æü¤Û¤ÉÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»¨¶Ý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê½Ñ¤Ç¤¤º¡¢3Æü´ÖÄøÅÙ¤Ï¥¬¡¼¥¼¤ò¼è¤ê´¹¤¨¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¢£¡Öº£Ç¯¤Î¾ì¹ç¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯±Â¤ÎÉÔÂ¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡½Ã°å³Ø¸¦µæ±¡¤Î¶µ¼ø¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿ÄÚÅÄÉÒÃË»á¤Ï¡¢°ÂÆ£¤µ¤ó¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö4¿Í¤¬¼¡¡¹½±¤ï¤ì¤¿»ÄÇ°¤Ê»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ï5ºÐ¤°¤é¤¤¤ÎÈæ³ÓÅª¼ã¤¤¥ª¥¹¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¼«Á³¤Î»³Ãæ¤Ç¡¢Â¾¤Î¥ª¥¹¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÉé¤±¤Æ¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¯¥Þ¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ë½ÐË×¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¾ì¹ç¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯±Â¤ÎÉÔÂ¤À¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö4Ç¯Á°¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤È¤Ï°ã¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¥ª¥¹¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¶¥Áè¤ËÇÔ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡£
¡¡¥¯¥ÞÂ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë¡£»¥ËÚ»Ô¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡Ø¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¡¡¹¤È¿Í¤ò½±¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Î¥¯¥Þ½ÐË×¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¥Ò¥°¥Þ¤ä¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯±Â¤ÎÌäÂê¤À¡£10¡Á11·î¤ÏÅßÌ²Á°¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¿©¤¤¤À¤á¤ò¤·¤Æ¡¢ÂÎ»éËÃ¤òÃß¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥É¥ó¥°¥ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ç¥É¥ó¥°¥ê¤ÎÀ¸°é¤¬°¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤¬ÅìËÌ¤À¡×¤È¡¢±Â¤òµá¤á¤ëÇØ·Ê¤ò¸ì¤ë¡£
¢£¡Ö¿Í¤ÎÂ¸ºß¤òÉÝ¤¤¤â¤Î¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×
¡¡ÄÚÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤¬¾ðÊóÅÁÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Æ»Ò´Ö¤À¤±¤À¡£¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Ï1Ç¯È¾¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Ï2Ç¯È¾¤Û¤É¡¢Êì¤È»Ò¤¬°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î´Ö¤Ë¿©»ö¤äÅßÌ²¤Ê¤É¤ÎÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤òÃÎ¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¿Í´Ö¤ÎÉÝ¤µ¡Ù¤â¶µ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢1Æ¬¤À¤±¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¡¢³ÆÃÏ°è¤Ç»³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¡¢¿Í¤ÎÂ¸ºß¤òÉÝ¤¤¤â¤Î¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÉÝ¤¬¤é¤»¤ëÂ¸ºß¤ò¡Ö¤À¤ì¤¬Ã´¤¦¤«¡×¤À¡£¡Ö¤¤¤ÞÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ½ª¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥¯¥Þ¤ò·â¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÀ¯Â¦¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡È¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥Ï¥ó¥¿¡¼¡É¡£¡Ø½»Ì±¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¡Ù¡Ø¤¦¤Þ¤¯¥¯¥Þ¤È¶¦Â¸¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤Ë¤¤Á¤ó¤È´ÉÍý¼Ô¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¿Í¤ò°é¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿Î©¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤È¡È¶¦Â¸¡É¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡£°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÆ¬¿ô¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¸À¤¤Êý¤Ï°¤¤¤¬¡¢¿ô¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¸º¤é¤·¤Æ¡¢³¹Ãæ¤Ë²¼¤ê¤Æ¤¤¿¥¯¥Þ¤Ï¶î½ü¤¹¤ë·Á¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¼è¤ì¤ëÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÚÅÄ»á¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢¿µ½Å¤Ç²²ÉÂ¤ÊÆ°Êª¤À¡£¤ª¤½¤é¤¯¿Í´Ö¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎÄ¸¤¤ä¥É¥í¡¼¥ó¡¢ÂçÀ¼¤Ê¤É¤Ç»³¤ËÊÖ¤¹¤Î¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¤ä¤êÊý¤À¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿ÍÎ¤¤Ë½Ð¤¿¥¯¥Þ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í¤Î¼ê¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¶î½ü¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÀìÌç²È¤È°ìÈÌ»ÔÌ±¤Ç¡¢¡Ø¤Ç¤¤ë¤³¤È¡Ù¤Ï¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë