福島市で男女4人を襲ったあと工場に居座っていたクマは3日夜、外に出た、といいます。市の職員が確認をしたところ、クマはカギがかかっていた窓を開け逃げたとみられるということです。■カギを自力で…さらに蛇口も開け水飲んだか2日、住宅街に現れ男女4人を襲ったクマはその後、福島市の工場に侵入し工場の中に居座っていました。しかし、3日午後10時45分ごろ1階の窓から屋外に出て、工場の敷地の外に逃走したといいます。クマは