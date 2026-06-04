クマが侵入した「OKIシンフォテック」周辺の交通を規制する警察車両＝3日午後1時58分、福島市福島市は4日、市内で4人が重軽傷を負ったクマ被害に関し、電子機器製造販売会社「OKIシンフォテック」敷地内にとどまっていたとみられるクマ1頭が3日午後10時50分ごろ、敷地外に移動したと発表した。自治体判断で発砲を可能とする「緊急銃猟」に向けた現場周辺での準備を解除。福島県警とともにクマを捜索しつつ、住民に警戒を呼びかけ