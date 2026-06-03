福島市で人々を次々に襲ったクマ。パニック状態に陥ったとみられるクマは街を“猛ダッシュ”で駆け抜け、身を隠すように工場内に居座りました。一夜が明けた現場ではそぼ降る雨の中、猟友会のメンバーが工場内をのぞき込んでクマの様子を確認するなど、緊張状態が続いていました。現場から約300メートルの場所にある小学校は2日に続き臨時休校となり、授業は“オンライン”で行われていました。人を襲ったクマは工場に居座る直前、