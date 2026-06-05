4人にけがをさせたクマが緊急銃猟体制のなか現場から逃げ出したことについて、福島市が緊急会見を開きました。福島市笹木野では2日、体長1メートルほどのクマが事業所や住宅地で次々と人を襲い、男女4人がけがをしました。クマはその後、工場内に居座ったため、福島市が緊急銃猟体制をとり麻酔銃を撃ったり箱わなを設置したりするなどして捕獲を試みましたが、3日夜に建物の窓から逃げ出しました。福島市は緊急の記者会見を開き、