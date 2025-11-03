シドニー・スウィーニー、レッドカーペットで「巨大な胸」を披露 賛否集まる
ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』や『マダム・ウェブ』に出演する人気女優シドニー・スウィーニーが、Variety誌主催のイベント「パワー・オブ・ウィメン」で、身体のラインが露わになるドレスを纏って来場し、賛否両論呼んでいるようだ。
【写真】シドニーが身に着けた、体のラインを強調するドレス
報道によると、現地時間10月29日に米カリフォルニア州のビバリーヒルズホテルで開催された「パワー・オブ・ウィメン2025」に出席したシドニーは、クリスチャン・コーワンによるシルバーのネイキッドドレスに、エフィのジュエリーを纏ってレッドカーペットに登場したそう。
保守派ニュースキャスターのメーガン・ケリーは、自身のYouTube番組で、「彼女は昨夜のレッドカーペットで、自分の最大の武器を見せつけようと決めた。アメリカンイーグルのジーンズの広告とは裏腹に、彼女の一番の財産はジーンズではなくて巨大な胸。壮観な胸なのよ」と辛らつにコメントした。
シドニーは、この夏に公開されたデニムブランド「アメリカンイーグル」の広告が炎上した経緯がある。「ジーンズは、親から子へと受け継がれ、髪の色や性格、さらには目の色まで決めることがある。私のジーンズは青い」というシドニーのナレーションが入るが、これはジーンズ（jeans）と遺伝子（genes）を掛けたものとみられ、白人で金髪碧眼のシドニーに遺伝子を語らせるとは「優生学的」だと批判を受けた一方で、ドナルド・トランプ大統領をはじめとする保守派からは歓迎を受けた。
メーガンはシドニーのネイキッドドレスについて、「彼女の財産は、誰にも奪うことはできない。だけど、物議を醸すだろうけど、私は反対。彼女が着ていたドレスは完全にシースルーだから承服できない。乳首が完全に見えている」と続けて非難。「インターネットで広く称賛されていることは知っているし、シドニー・スウィーニーのファンで、ジーンズの広告が好きですが、『これは珍しくも失敗だ』と思いました。乳輪で線引きしてほしかった！」と語った。
なお、このルックを公開したシドニーのインスタグラムには、ケイティ・ペリーから「素敵」、サラ・サンパイオから「このドレス！」写真家のジョン・ルッソから「魅力的」とコメントが寄せられているほか、ファンからも「ゴージャス」「最高」などと称賛が贈られている。
引用：「Sydney Sweeney」インスタグラム（＠sydney_sweeney）
